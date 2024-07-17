В Нижнем Новгороде прошло первенство России по гребному спорту среди юношей и девушек до 17 лет

Экипаж двойки распашной без рулевого Алиса Столярова и Дарья Филиппова выиграли первенство России по гребному спорту среди юношей и девушек до 17 лет, которое проходило в Нижнем Новгороде.
Девушки завершили гонку с результатом 5:44:20 с преимуществом 6,96 секунды.
Экипаж четверки распашной без рулевого в составе Иван Осипов, Егор Голудин, Владислав Шаныгин, Артем Земцов вышел в главный финал первенства и завершил выступление на 6 месте.
Малый финал среди одиночниц выиграла Ксения Горочкина, заняв итоговое 7 место.
На 8 месте завершил выступление экипаж двойки распашной без рулевого Илья Денисов и Алексей Ревякин.
Виктория Аюпова заняла 15 место среди одиночниц.
Члены сборной команды Самарской области - воспитанники ГАУ СШОР-2, тренеров Сергея Симонова, Елены Кремневой, Инны Симоновой.
Фото: минспорта СО