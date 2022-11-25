В Нефтегорске состоялся традиционный турнир по волейболу на «Кубок полиции»

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В физкультурно-спортивном комплексе «Факел» города Нефтегорск состоялся традиционный турнир по волейболу на «Кубок полиции» среди органов и подразделений внутренних дел Самарской области.



Соревнования, впервые проведенные в 2001 году, являются одним из самых популярных состязаний среди сотрудников полиции регионального главка МВД России. С 2013 года инициатором турнира стал межмуниципальный отдел полиции МВД России «Нефтегорский» вместе с Общественным советом при территориальном органе внутренних дел.



В этом году в соревнованиях приняли участие 6 команд сотрудников ГУ МВД России по Самарской области. С открытием турнира присутствующих поздравил начальник МО МВД России «Нефтегорский» Сергей Чагаев. Полковник полиции пожелал командам удачи, интересной игры и честной борьбы. Вадим Ковалевский, представитель Общественного совета при МО МВД России «Нефтегорский» и главный судья состязаний, рассказал о регламенте соревновательного дня и напутствовал добрыми пожеланиями сотрудников полиции.



После завершения торжественной части была проведена жеребьевка, команды разделились на две группы. В группе «А» победители определялись среди команд ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области, УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, ОМВД России по Большеглушицкому району и МО МВД России «Похвистневский», а в группу «Б» вошли команды УНК ГУ МВД России по Самарской области, ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области и МО МВД России «Нефтегорский». По регламенту турнира возможность пройти в финальную часть соревнований получали команды, занявшие две верхние строчки в своих группах.



Борьба была напряженной и зачастую непредсказуемой. Несмотря на общую дружелюбную атмосферу, на площадке царил дух здорового соперничества: никто не хотел уступать, и каждая игра была по-своему интересна и эмоциональна.



В финальной схватке за звание лучших сошлись команда МО МВД России «Нефтегорский», принимающая соревнования, и команда ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области. С первых минут игры разразилась серьезная борьба за первенство. Спортсмены не раз встречались на площадке, а потому уже знали сильные и слабые стороны друг друга. В упорной борьбе команда ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области отстояла звание сильнейшей, одержав красивую победу.



По итогам соревнований места распределились следующим образом:



1 место – команда ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области;



2 место – команда МО МВД России «Нефтегорский»;



3 место – команда ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.



В ходе торжественной церемонии награждения начальник МО МВД России «Нефтегорскй» полковник полиции Сергей Чагаев, начальник ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Бакытжан Косетов и начальник отделения профессиональной служебной и физической подготовки отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Евгений Шакиров вручили победителям и призерам соревнований дипломы ГУ МВД России по Самарской области, кубки и медали. Руководство МО МВД России «Нефтегорский» выразило благодарность всем участникам турнира и пожелало сотрудникам новых побед, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО