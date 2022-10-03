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В Нальчике завершился чемпионат России по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин.



В соревнованиях приняли участие свыше 350 спортсменов из 43 субъектов страны. Представители 63 региона завоевали четыре медали.



Рогозина Ирина выиграла золотую медаль в весовой категории до 49 кг. В финале она отобрала титул у действующей чемпионки страны москвички Елизаветы Ряднинской.



Аюкаев Рафаиль в весовой категории свыше 87 кг завоевал серебряную медаль. В финале тольяттинский атлет уступил олимпийскому чемпиону Токио Владиславу Ларину.



Ангелова Алиса стала второй в весе 46 кг, уступив в финале сопернице из Санкт-Петербурга Анастасии Артамоновой.



Камалов Рафаэль по итогам турнира в весовой категории до 87 кг стал обладателем бронзовой награды. В борьбе за выход в финал волжанин уступил тхэквондисту Дали Ишбердину из Республики Башкортостан.

Фото: минспорт СО