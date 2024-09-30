В Московской области проходили всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В поединках принимали участие 600 спортсменов из 25 регионов России, в том числе сборная Самарской области.
Победителями и призерами соревнований стали участники нашей команды:
Руслана Саламова, Евгения Фомичева, Вероника Ганчурина, Софья Ежова, Александр Галкин, Вячеслав Ганчурин - золото
Екатерина Сергеева, Семен Волков, Ольга Чернякина, Семен Ярославцев, Денис Яшнов - серебро
Максим Онуфриенко, Варвара Новикова, Данис Шайхутдинов, Андрей Котлов - бронза
В командном зачете сборная Самарской области завоевала призовые места:
в категории 12-13 лет - бронза
в категории 14-15 лет
в категории 16-17 лет
в категории 18-21 год - серебро
в общем зачете - серебро
Фото: минспорта СО