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В Московской области проходили всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В поединках принимали участие 600 спортсменов из 25 регионов России, в том числе сборная Самарской области.



Победителями и призерами соревнований стали участники нашей команды:

Руслана Саламова, Евгения Фомичева, Вероника Ганчурина, Софья Ежова, Александр Галкин, Вячеслав Ганчурин - золото

Екатерина Сергеева, Семен Волков, Ольга Чернякина, Семен Ярославцев, Денис Яшнов - серебро

Максим Онуфриенко, Варвара Новикова, Данис Шайхутдинов, Андрей Котлов - бронза



В командном зачете сборная Самарской области завоевала призовые места:

в категории 12-13 лет - бронза

в категории 14-15 лет

в категории 16-17 лет

в категории 18-21 год - серебро

в общем зачете - серебро

Фото: минспорта СО