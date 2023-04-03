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В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады молодежи

3 апреля 2023 19:12
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Сборная Самарской области была представлена 17 спортсменами в четырех видах спорта.

В России завершилась IV зимняя Спартакиада молодежи.

В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады молодежи, которая проводится с целью совершенствования спортивного мастерства российских спортсменов.

Всего в Спартакиаде приняли участие 2314 человек из 63 субъектов Российской Федерации, в том числе 1777 спортсменов. В программе финальных соревнований было разыграно 97 комплектов медалей в 14 зимних видах спорта.

Сборная Самарской области была представлена 17 спортсменами в четырех видах спорта: керлинг, лыжные гонки, сноуборд и фигурное катание. По результатам турниров в общекомандном зачете 63 регион расположился на 16 месте в итоговой таблице среди городов России с численностью населения 2 миллиона человек и более.
 

 

Фото: ФЦПСР.

Теги: Мероприятия

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