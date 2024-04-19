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В Костроме состоялись чемпионат и первенство России по спорту слепых в дисциплине русские шашки. Участниками соревнований стали более 70 спортсменов из 30 регионов РФ.



Среди взрослых победительницей соревнований по русским шашкам и по быстрой игре стала Виктория Архипова. В молниеносной игре у нее бронзовая медаль.



Эмиль Галиев взял бронзу в классической игре и серебро в быстрой.



Сергей Архипов стал чемпионом в дисциплине быстрая игра и выиграл серебро в молниеносной игре.



Ирина Кузьмина стала 8-й в молниеносных поединках.



Среди юниоров самарец Дмитрий Писнов стал вторым в классической и молниеносной игре и третьим в быстрых состязаниях.

Фото: минспорта СО