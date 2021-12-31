В керлинг-центре прошел новогодний турнир "Волжская метла"

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Самарский керлинг-центр собрал новичков и любителей шотландской игры.

Каждый желающий смог освоить правила и базовую технику увлекательного вида спорта. В новогоднем турнире «Волжская метла» приняли участие любители активного отдыха всех возрастов. Наставниками в командах выступили опытные керлингисты Самарской области.

«День открытых дверей позволил познакомить жителей региона с олимпийским видом спорта. Начать заниматься керлингом можно в любом возрасте, главное — желание. Уверен, что этот командный вид спорта быстро наберёт популярность. Для занятий керлингом во Дворце спорта созданы современные и комфортные условия», — отметил министр спорта Сергей Кобылянский.