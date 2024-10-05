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С 30 сентября по 5 октября в Кемерово состоялась IX Спартакиада пенсионеров России. Соревнования проходили в многофункциональном спортивном комплексе "Кузбасс-Арена" и ледовом дворце "Кузбасс".



Цель спартакиады - привлечение людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом.



Сборная Самарской области стала победителем в командой эстафете, которая включала передвижение на самокате, броски в баскетбольное кольцо, ведение футбольного мяча, чеканку и удары, дартс, преодоление барьеров и бег.



Юрий Назаренко стал бронзовым призером в плавании на 50 метров.



В общем зачете команда Самарской области заняла 13-е место.



Организаторами спартакиады выступили Министерство спорта Российской Федерации, Союз пенсионеров России и Администрация правительства Кузбасса.

Фото минспорта СО