Я нашел ошибку
Главные новости:
Мама и малыши чувствуют себя хорошо, и вчера их на выписке встречал счастливый папа.
Врачи областного Перинатального центра помогли тройне появиться на свет
Сборная Самарской области стала победителем в командой эстафете.
В Кемерово состоялась IX Спартакиада пенсионеров России
Наша команда стала бронзовым призером командного зачета среди взрослых и победителем в командном зачете среди детей и юниоров.
В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство России по спортивному метанию ножа
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +17, +19°С.
6 октября в регионе местами небольшой дождь, до +20°С
Россияне жалуются на двойные списания с карт абсолютно разных банков
Россияне жалуются на двойные списания с карт абсолютно разных банков
63% самарцев гордятся местом своей работы
63% самарцев гордятся местом своей работы
Жителя Тольятти изрезали канцелярским ножом
Жителя Тольятти изрезали канцелярским ножом
В 2024 году театр новокуйбышевский «Грань» учреждает внутритеатральную Премию «Серебряный гранат»
В 2024 году театр новокуйбышевский «Грань» учреждает внутритеатральную Премию «Серебряный гранат»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.87
-0.16
EUR 104.74
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Эксперт: 6 основных причин регулярно проходить диспансеризацию в возрасте 60 лет и старше
В губернии в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГАИ
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Кемерово состоялась IX Спартакиада пенсионеров России

5 октября 2024 15:47
56
Сборная Самарской области стала победителем в командой эстафете.

С 30 сентября по 5 октября в Кемерово состоялась IX Спартакиада пенсионеров России. Соревнования проходили в многофункциональном спортивном комплексе "Кузбасс-Арена" и ледовом дворце "Кузбасс".

Цель спартакиады - привлечение людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

 Сборная Самарской области стала победителем в командой эстафете, которая включала передвижение на самокате, броски в баскетбольное кольцо, ведение футбольного мяча, чеканку и удары, дартс, преодоление барьеров и бег.

 Юрий Назаренко стал бронзовым призером в плавании на 50 метров.

В общем зачете команда Самарской области заняла 13-е место.

Организаторами спартакиады выступили Министерство спорта Российской Федерации, Союз пенсионеров России и Администрация правительства Кузбасса.

 

Фото минспорта СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2024  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
260
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
642
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
651
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
560
1 октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
2 октября 2024  11:26
С октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
1467
Весь список