В Казани завершился чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «триатлон»

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Самарский экипаж в составе Андрея Букова и его лидера - Артема Афанасьева (тренеры - В.А. Буков, А.Г. Рябинина) в третий раз подряд подтвердил статус сильнейших в России. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 1 минуту и 58 секунд.



Всего в чемпионате страны приняли участие 5 женских и 5 мужских экипажей из 5 субъектов Российской Федерации. Спортсмены проплыли 750 метров на открытой воде реки Казанка, затем была велосипедная гонка на 20 километров и завершилась дистанция 5-километровым забегом.

Самарцы свой выигрыш посвятили Валерию Тиранову - своему тренеру по велоспорту, который ушел из жизни в марте текущего года.

Фото: минспорта СО