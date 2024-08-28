 В Калининградской области состоялся финал Всероссийского марафона "Земля спорта"

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Соревнования были организованы Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Почетным гостем стал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.



Масштабный праздник популяризирует спорт на селе и является частью госпрограммы комплексного развития сельских территорий. В соревнованиях принимают участие люди разных возрастов, которые живут и работают в селах и малых городах, – агрономы и ветеринары, учителя и врачи, инженеры, экономисты и их семьи.



- Во время подготовки к этим соревнованиям использовалась инфраструктура, которая построена по всей стране благодаря поручению нашего Президента в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". Много объектов возведено также по линии Министерства сельского хозяйства России по программе развития сельских территорий, – отметил Михаил Дегтярев.



Участники, среди которых была и сборная команда Самарской области, соревновались в семейной эстафете, упражнениях ГТО, силовом экстриме, футболе и волейболе. В забеге "Земля спорта" приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов РФ, в том числе врио первого замминистра Минсельхозпрода Самарской области Евгений Афанасьев.

Фото: минспорта СО