В Ижевске состоялся чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «маунтинбайк»

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Курской, Самарской и Свердловской областей. По итогам состязаний спортсмены 63 региона завоевали 11 медалей:
Кудрин Алексей (кросс-кантри гонка с выбыванием) - золото;
Ремзова Дарья (кросс-кантри гонка с выбыванием);
Бавыкина Елизавета (кросс-кантри);
Евдокимова Александра (шорт-трек);
Кудрин Алексей (кросс-кантри) - серебро;
Ремзова Дарья (кросс-кантри);
Бавыкина Елизавета (кросс-кантри гонка с выбыванием);
Евдокимова Александра (кросс-кантри);
Панчук Иван (шорт-трек) - бронза;
Бавыкина Елизавета (кросс-кантри);
Евдокимова Александра (кросс-кантри гонка с выбыванием).
Фото: минспорта СО