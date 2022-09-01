В Ижевске состоялся чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «маунтинбайк»

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В соревнованиях приняли участие спортсмены из Курской, Самарской и Свердловской областей. По итогам состязаний спортсмены 63 региона завоевали 11 медалей:



Кудрин Алексей (кросс-кантри гонка с выбыванием) - золото;

Ремзова Дарья (кросс-кантри гонка с выбыванием);

Бавыкина Елизавета (кросс-кантри);

Евдокимова Александра (шорт-трек);

Кудрин Алексей (кросс-кантри) - серебро;

Ремзова Дарья (кросс-кантри);

Бавыкина Елизавета (кросс-кантри гонка с выбыванием);

Евдокимова Александра (кросс-кантри);

Панчук Иван (шорт-трек) - бронза;

Бавыкина Елизавета (кросс-кантри);

Евдокимова Александра (кросс-кантри гонка с выбыванием).

Фото: минспорта СО