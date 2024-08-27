В губернии состоялись всероссийские детско-юношеские соревнования для лиц с ПОДА  в дисциплине бочча

В Самарской области состоялись ежегодные всероссийские детско-юношеские соревнования для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине бочча.
Организатором выступил Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области. Поединки проходили на базе УСЦ "Грация" .
Бочча - паралимпийский вид спорта, напоминающий боулинг и петанк. В Самаре 46 юных спортсменов из 15 регионов России участвовали в борьбе за медали в классах ВС1-ВС4.
Члены спортивной сборной Самарской области выиграли две медали:
Мария Кузнецова заняла первое место в классе ВС1 среди юниорок
Олег Белов завоевал бронзу в классе ВС2 среди юниоров
В итоговом зачете первое место заняла команда Санкт-Петербурга, второе место – команда Московской области, а третье место разделили между собой Самарская и Воронежская область.
Полные результаты соревнований найдете в группе ГБУ СО "ЦАФКАС".
Фото: минспорта СО