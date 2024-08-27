В губернии состоялись всероссийские детско-юношеские соревнования для лиц с ПОДА  в дисциплине бочча

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В Самарской области состоялись ежегодные всероссийские детско-юношеские соревнования для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине бочча.



Организатором выступил Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области. Поединки проходили на базе УСЦ "Грация" .



Бочча - паралимпийский вид спорта, напоминающий боулинг и петанк. В Самаре 46 юных спортсменов из 15 регионов России участвовали в борьбе за медали в классах ВС1-ВС4.



Члены спортивной сборной Самарской области выиграли две медали:

Мария Кузнецова заняла первое место в классе ВС1 среди юниорок

Олег Белов завоевал бронзу в классе ВС2 среди юниоров



В итоговом зачете первое место заняла команда Санкт-Петербурга, второе место – команда Московской области, а третье место разделили между собой Самарская и Воронежская область.



Полные результаты соревнований найдете в группе ГБУ СО "ЦАФКАС".

Фото: минспорта СО