В губернии прошла спартакиада трудовых коллективов ВФСО "Трудовые резервы"

При поддержке Федерации профсоюзов Самарской области и общероссийской общественной организации "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" министерством спорта проведена спартакиада трудовых коллективов Самарской области. Соревнования состоялись в Отрадном на базе спортивной школы.
Восемь команд выступали в шести дисциплинах: плавании, стрельбе, волейболе, шахматах, настольном теннисе и соревнованиях спортивных семей.
Общекомандное первенство предприятий с численностью работников свыше 500 человек:
АО "НК НПЗ"
ООО "Газпром трансгаз Самара"
АО "АВТОВАЗ"
Общекомандное первенство предприятий с численностью работников до 500 человек:
АО "Гипротрубопровод" Филиал "Самарагипротрубопровод"
Администрация городского округа Похвистнево
Шахматы:
АО "НК НПЗ"
ООО "Газпром трансгаз Самара"
АО РКЦ "Прогресс"
Стрельба:
АО "АВТОВАЗ"
АО "НИИ "Экран"
АО "НК НПЗ"
Настольный теннис:
АО "НК НПЗ"
АО "АВТОВАЗ"
ООО "Газпром трансгаз Самара"
Плавание:
ООО "Газпром трансгаз Самара"
АО "АВТОВАЗ"
АО РКЦ "Прогресс"
Волейбол:
ООО "Газпром трансгаз Самара"
АО "АВТОВАЗ"
АО "НК НПЗ"
Соревнования спортивных семей:
АО "НК НПЗ"
ООО "Газпром трансгаз Самара"
АО "ННК"
Фото: минспорта СО