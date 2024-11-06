В губернии прошла спартакиада трудовых коллективов ВФСО "Трудовые резервы"

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При поддержке Федерации профсоюзов Самарской области и общероссийской общественной организации "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" министерством спорта проведена спартакиада трудовых коллективов Самарской области. Соревнования состоялись в Отрадном на базе спортивной школы.



Восемь команд выступали в шести дисциплинах: плавании, стрельбе, волейболе, шахматах, настольном теннисе и соревнованиях спортивных семей.



Общекомандное первенство предприятий с численностью работников свыше 500 человек:

АО "НК НПЗ"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

АО "АВТОВАЗ"



Общекомандное первенство предприятий с численностью работников до 500 человек:

АО "Гипротрубопровод" Филиал "Самарагипротрубопровод"

Администрация городского округа Похвистнево



Шахматы:

АО "НК НПЗ"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

АО РКЦ "Прогресс"



Стрельба:

АО "АВТОВАЗ"

АО "НИИ "Экран"

АО "НК НПЗ"



Настольный теннис:

АО "НК НПЗ"

АО "АВТОВАЗ"

ООО "Газпром трансгаз Самара"



Плавание:

ООО "Газпром трансгаз Самара"

АО "АВТОВАЗ"

АО РКЦ "Прогресс"



Волейбол:

ООО "Газпром трансгаз Самара"

АО "АВТОВАЗ"

АО "НК НПЗ"



Соревнования спортивных семей:

АО "НК НПЗ"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

АО "ННК"

Фото: минспорта СО