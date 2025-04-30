В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу

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В рамках Суперфинала чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» в Самарской области прошла серия мастер-классов по баскетболу.



Бронзовые призеры Олимпийских игр, чемпионки Европы Мария Степанова и Ольга Артешина провели занятия со школьниками из Клявлино и Новосемейкино. Олимпийская чемпионка Светлана Антипова и бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Водопьянова организовали мастер-класс в самарской школе № 148.



Светлана Антипова в компании игрока баскетбольного клуба «Самара» Никиты Косякова также съездила в школу поселка Рощинский, а вместе с чемпионом Европы Алексеем Саврасенко провела занятие с учащимися лицея села Хрящевка.



Ученики самарской школы № 25 стали участниками встречи с бронзовыми призерами Олимпийских игр Сергеем Моней и Виталием Фридзоном, чемпионами Европы Алексеем Саврасенко и Егором Вяльцевым и чемпионом Евролиги Владимиром Дячком. Занятие с учащимися самарской гимназии № 1 провели Сергей Моня, Наталья Водопьянова и Виталий Фридзон.



Звезды баскетбола на мастер-классах делились своими опытом и знаниями. Ребята с огромным интересом включались в каждое упражнение, старались изо всех сил и выслушивали каждый совет от наставников.



Мастер-классы подарили ребятам не только важные знания, но и сильные эмоции. Эти встречи вдохновляют, дарят мотивацию и укрепляют любовь к спорту. А именитые наставники признались, что всегда с радостью приезжают туда, где детям действительно нужен спорт.

Фото: Федерация баскетбола Самарской области