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В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу

30 апреля 2025 15:14
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Звезды баскетбола на мастер-классах делились своими опытом и знаниями. Ребята с огромным интересом включались в каждое упражнение, старались изо всех сил и выслушивали каждый совет от наставников.

В рамках Суперфинала чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» в Самарской области прошла серия мастер-классов по баскетболу.

Бронзовые призеры Олимпийских игр, чемпионки Европы Мария Степанова и Ольга Артешина провели занятия со школьниками из Клявлино и Новосемейкино. Олимпийская чемпионка Светлана Антипова и бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Водопьянова организовали мастер-класс в самарской школе № 148.

Светлана Антипова в компании игрока баскетбольного клуба «Самара» Никиты Косякова также съездила в школу поселка Рощинский, а вместе с чемпионом Европы Алексеем Саврасенко провела занятие с учащимися лицея села Хрящевка.

Ученики самарской школы № 25 стали участниками встречи с бронзовыми призерами Олимпийских игр Сергеем Моней и Виталием Фридзоном, чемпионами Европы Алексеем Саврасенко и Егором Вяльцевым и чемпионом Евролиги Владимиром Дячком. Занятие с учащимися самарской гимназии № 1 провели Сергей Моня, Наталья Водопьянова и Виталий Фридзон.

Звезды баскетбола на мастер-классах делились своими опытом и знаниями. Ребята с огромным интересом включались в каждое упражнение, старались изо всех сил и выслушивали каждый совет от наставников.

Мастер-классы подарили ребятам не только важные знания, но и сильные эмоции. Эти встречи вдохновляют, дарят мотивацию и укрепляют любовь к спорту. А именитые наставники признались, что всегда с радостью приезжают туда, где детям действительно нужен спорт.

 

 Фото:  Федерация баскетбола Самарской области

Теги: Мероприятия

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