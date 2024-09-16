В губернии прошел предсезонный турнир по баскетболу

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14 и 15 сентября в Самаре во Дворце спорта был разыгран Кубок Приматова - традиционные предсезонные соревнования по баскетболу памяти заслуженного тренера СССР, основателя профессионального баскетбола в нашем регионе Генриха Приматова.



В соревнованиях приняли участие клубы "Пари НН" из Нижнего Новгорода, "Автодор" из Саратова, "Парма" из Перми и хозяева - БК "Самара". Самарцы стали победителями турнира - в финале они обыграли "Парму" - 74:71.



В рамках турнира состоялась презентация команд, входящих в структуру БК "Самара" и академии баскетбола "Самара-Юниор".



А в воскресенье, 22 сентября, самарские баскетболисты начнут новый сезон Единой лиги ВТБ. Стартовый матч "Самара" сыграет дома, во Дворце спорта, с "Уралмашем" из Екатеринбурга.



Фото: БК "Самара"