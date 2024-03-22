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В губернии продолжается первенство России по шашкам среди участников до 9, до 11 и до 14 лет.



Среди мальчиков до 9 лет в классической программе по русским шашкам за тур до окончания турнира определился победитель. Им стал представитель сборной Самарской области, действующий победитель первенства мира Михаил Черноземов. Во всех завершившихся партиях он одерживал победы.



23 и 24 марта участникам соревнований предстоит проверить свои силы в молниеносной и быстрой программе. А 25 марта состоится последний тур классической программы.

Фото: минспорта СО