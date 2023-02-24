В губернии определили победителей чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

В региональном этапе за путевки на межрегиональный турнир боролись 362 команды.
Соревнования среди юношей:
ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский;
ГБОУ Лицей с. Хрящевка;
ГБОУ Гимназия №1 г.о. Новокуйбышевск.
Соревнования среди девушек:
ГБОУ Лицей с. Хрящевка;
ГБОУ СОШ №10 г.о. Отрадный;
ГБОУ СОШ №2 ж/д ст. Клявлино.
Лучшие игроки турнира: Софья Кобенко (с. Хрящевка), Артем Малышев (п.г.т. Рощинский).
Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» - крупнейший социально-спортивный проект, который реализуется на территории 72 регионов Российской Федерации. Основной целью проекта является проведение соревнований по баскетболу среди обучающихся общеобразовательных организаций.
Фото: минспорта СО