В губернии определили победителей чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

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В региональном этапе за путевки на межрегиональный турнир боролись 362 команды.



Соревнования среди юношей:

ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский;

ГБОУ Лицей с. Хрящевка;

ГБОУ Гимназия №1 г.о. Новокуйбышевск.



Соревнования среди девушек:

ГБОУ Лицей с. Хрящевка;

ГБОУ СОШ №10 г.о. Отрадный;

ГБОУ СОШ №2 ж/д ст. Клявлино.



Лучшие игроки турнира: Софья Кобенко (с. Хрящевка), Артем Малышев (п.г.т. Рощинский).



Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» - крупнейший социально-спортивный проект, который реализуется на территории 72 регионов Российской Федерации. Основной целью проекта является проведение соревнований по баскетболу среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Фото: минспорта СО