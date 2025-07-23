В этом году исполняется 75 лет самарскому хоккейному клубу

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75 лет назад, в январе 1950 года на базе завода имени Сталина («Прогресс») была основана команда по хоккею с шайбой. В городских соревнованиях она участвовала под названием «Крылья Советов-1». С 1957 года уже под названием «Труд» клуб стал выступать в республиканских и всесоюзных соревнованиях. С 1962 по 1992 команда носила название «Маяк». После распада Советского Союза в Самару переехал армейский клуб ЦСК ВВС и городская хоккейная команда стала называться «ЦСК ВВС-Маяк».

В сезонах 1992/93 и 1993/94 годов самарский ЦСК ВВС становился победителем открытого первенства России. А в 2023 году самарские хоккеисты стали обладателями Кубка Федерации.

В сезоне 2025/26 ЦСК ВВС будет выступать в первенстве Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Домашняя площадка клуба - самарский Дворец спорта имени Владимира Высоцкого.

Фото ХК ЦСК ВВС