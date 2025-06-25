113

По госпрограмме «Спорт России» и в рамках подготовки Самарской области к проведению XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» в нашем регионе идет возведение новых спортивных сооружений.

В Чапаевске на финишную прямую вышло строительство универсальной спортивной площадки размером 56х28 метров с искусственной травой и хоккейными бортами возле школы №10. Здесь полностью готово основание, установлены борта, смонтировано освещение.

Заместитель директора школы №10 Наталья Гераева рассказала, что инициатива поступила от жителей микрорайона - школьников и их родителей, которые подготовили обращение на имя главы города. Руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Чапаевска Оксана Жуканова подчеркивает, что район нуждался в появлении нового спортивного объекта, и он будет очень востребован.

Всего в 2025 году в Самарской области появится около 100 новых спортивных сооружений. Развитие инфраструктуры улучшит условия для занятий физкультурой и спортом, что будет способствовать укреплению здоровья населения и решать задачи национальных проектов России.

Фото: минспорта СО