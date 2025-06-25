В Чапаевске на финишную прямую вышло строительство универсальной спортивной площадки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
После столкновения грузовой автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель LADA Granta с множественными переломами был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Сызранском районе на трассе М-5 столкнулись LADA Granta и Фура Dongfeng   
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
Олег Машковцев проинформировал о результатах работы в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Координационного совета и реализуемом по общему с ней принципу окружному общественному проекту «Ментальное здоровье» в регионах ПФО.
Олег Машковцев принял участие в заседании Координационного совета по социальной интеграции детей с инвалидностью под руководством Марии Львовой-Беловой
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Самарчанка признана виновной в посредничестве в даче взятки
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
Площадка «Выходные с ГТО» расположена у стадиона в парке им. Ю.А.Гагарина и будет работать с 10:00 до 13:00.
Самарцы могут сдать нормативы ГТО в течение лета
Совет ветеранов СВО подвел итоги своей работы за первое полугодие 2025 года.
В Самаре на улице Никитинской открыли новое помещение Совета ветеранов СВО
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.39
0.1
EUR 91.74
1.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Чапаевске на финишную прямую вышло строительство универсальной спортивной площадки

25 июня 2025 16:51
113
Здесь полностью готово основание, установлены борта, смонтировано освещение.

По госпрограмме «Спорт России» и в рамках подготовки Самарской области к проведению XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» в нашем регионе идет возведение новых спортивных сооружений.

В Чапаевске на финишную прямую вышло строительство универсальной спортивной площадки размером 56х28 метров с искусственной травой и хоккейными бортами возле школы №10. Здесь полностью готово основание, установлены борта, смонтировано освещение.

Заместитель директора школы №10 Наталья Гераева рассказала, что инициатива поступила от жителей микрорайона - школьников и их родителей, которые подготовили обращение на имя главы города. Руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Чапаевска Оксана Жуканова подчеркивает, что район нуждался в появлении нового спортивного объекта, и он будет очень востребован.

Всего в 2025 году в Самарской области появится около 100 новых спортивных сооружений. Развитие инфраструктуры улучшит условия для занятий физкультурой и спортом, что будет способствовать укреплению здоровья населения и решать задачи национальных проектов России.

 

Фото: минспорта СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
67
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025  18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
105
В ходе визита Александр Боровков и его команда провели мониторинг состояния придомовых территорий, фасадов, крыш и подвалов.
25 июня 2025  15:41
Руководитель ГЖИ региона провел мониторинг многоквартирных домов в поселке Толевый
142
Слушателями стали наставники программы – вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов.
25 июня 2025  14:52
В Правительстве Самарской области  прошло обучение будущих наставников участников второго потока «Школы героев» 
277
Весь список