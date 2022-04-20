В Астрахани завершилось первенство России по спорту глухих в дисциплине "футзал"

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По итогу соревнований сборная Самарской области (Куркин Михаил, Шаламов Родион, Колесников Семен, Нематов Рахмидин, Веденеев Александр, Хоровинников Андрей, Павлов Андрей, Кривенков Сергей, Носов Илья, Иванов Егор, Сердюков Игорь. Тренеры - Доркичев Сергей, Богданов Вячеслав) завоевала серебряные медали. Победителями турнира стала сборная Московской области. Бронза - у представителей Воронежской области.



На пути к медалям самарцы обыграли команды Астраханской (4:1), Ульяновской (3:1), Воронежской областей (4:1), Санкт-Петербурга (4:2), но уступили сборным Москвы (0:1) и Московской области (1:3).

Фото: минспорта СО