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В Астрахани завершилось первенство России по спорту глухих в дисциплине "футзал"

20 апреля 2022 14:29
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Сборная Самарской области завоевала серебряные медали.

По итогу соревнований сборная Самарской области (Куркин Михаил, Шаламов Родион, Колесников Семен, Нематов Рахмидин, Веденеев Александр, Хоровинников Андрей, Павлов Андрей, Кривенков Сергей, Носов Илья, Иванов Егор, Сердюков Игорь. Тренеры - Доркичев Сергей, Богданов Вячеслав) завоевала серебряные медали. Победителями турнира стала сборная Московской области. Бронза - у представителей Воронежской области.

На пути к медалям самарцы обыграли команды Астраханской (4:1), Ульяновской (3:1), Воронежской областей (4:1), Санкт-Петербурга (4:2), но уступили сборным Москвы (0:1) и Московской области (1:3).

 

Фото:   минспорта СО

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