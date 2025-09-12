ЦСК ВВС примет столичную «Звезду» в Самаре вечером 13 сентября

120

«Летчики» сразятся с москвичками в местном Дворце спорта имени Высоцкого в субботу в 17:00 (6+).

После четырех матчей ЦСК ВВС занимает девятое место в ВХЛ с пятью очками.

«Звезда» — 19-я с четырьмя. При этом столичная команда побеждала только по буллитам — взяли вверх над пензенским «Дизелем» и саратовским «Кристаллом» — 3:2. До этого уступили ХК «Рязань-ВДВ» — 0:1 и тульскому клубу АКМ — 1:2.

В прошлом сезоне самарцы заняли 28-е место и не попали в плей-офф. Москвичи же закрепились на десятой строчке и дошли до 1/8 финала. Проиграли команде «Торпедо-Горький» — 3:4 в серии.

В минувшей «регулярке» ЦСК ВВС и «Звезда» встречались 20 октября 2024-го и 2 февраля 2025-го. В первой игре москвичи разгромили «летчиков» со счетом 4:0. А зимой нынешнего года Самара взяла реванш — 3:1. За нее забили Айдар Галимов, Данила Ткач и Степан Игнатов, пишет Самара-МК.