Тольяттинское «Динамо» организовало соревнования по дзюдо среди юношей и девушек

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В ходе упорной борьбы за первенство, победители и призеры соревнований получили почетные медали и дипломы.

Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели соревнования по дзюдо среди «Юных динамовцев». В спортивном комплексе «Центр Гранит» соревновались 14 команд юных спортсменов в возрасте от 10 до 12 лет. Более 140 тольяттинских спортсменов померились силами в восьми весовых категориях.

По традиции соревнования такого уровня Тольяттинское – «Динамо» организует и проводит ежегодно. Для того, что бы сразится в честных поединках и показать, насколько силён здоровый дух, физическая подготовка и патриотизм у наших Юных динамовцев, в город Тольятти приехали спортсмены из всех уголков Самарской области.

Дзюдо позволяет развивать не только физическую силу и ловкость, но и интеллект, требует большой умственной самоотдачи. Юные спортсмены вступили в борьбу с твердым желанием продемонстрировать свои навыки и силу. На трибунах переживали их родные и близкие. Юноши и девушки достойно боролись за победу, показывая прекрасные результаты на радость тренерам и болельщикам.

Вручая медали победителям в командном первенстве, старший инспектор-методист местной Тольяттинской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» майор внутренней службы Наталья Лизько пожелала всем участникам успехов, новых побед и реализации своего спортивного потенциала.

«В нашей организации на протяжении многих лет работа с детьми и подростками – одно из самых приоритетных направлений деятельности. Только за последние 10 лет под знаменем ВФСО «Динамо» было сплочено 10 коллективов юных динамовцев, которые занимаются такими видами спорта, как лыжные гонки, лёгкая атлетика, футбол, спортивное ориентирование, баскетбол, плавание, дзюдо, рукопашный бой», – подвел итог начальник УМВД Ахмедханов.

Представитель Общественного совета при У МВД России по городу Тольятти Антон Просянкин отметил: «Воспитывать у подрастающего поколения любовь к Родине и её защите это главная задача Общества «Динамо».

Призеры и победители личного первенства получили заслуженные медали и дипломы.