Тольяттинский «Акрон» одержал победу над московским «Локомотивом» и вышел в полуфинал Кубка России

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Тольяттинский «Акрон» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России и вышел в полуфинальную стадию турнира, пишет gazeta.ru.

В основное время игры, прошедшей 14 марта в Жигулевске, соперники не смогли выявить победителя — 1:1.

На 14-й минуте счет открыл футболист «Акрона» Сергей Макаров, но на 75-й минуте москвичи смогли отыграться благодаря точному удару Франсуа Камано.

Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти, в которой сильнее были футболисты клуба Первой лиги — 7:6.

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