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Тольяттинский "Акрон" обыграл подмосковные "Химки" в домашнем матче - 3:0

15 сентября 2024 20:33
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Команда набрала 8 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Футболисты тольяттинского "Акрона" обыграли подмосковные "Химки" в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в воскресенье в Самаре и завершилась победой "Акрона" со счетом 3:0.

Мячи забили Солтмурад Бакаев (38-я минута), Стефан Лончар (44) и Владимир Хубулов (90+1), которому в своем дебютном матче за команду ассистировал четырехкратный чемпион России в составе "Зенита" Артем Дзюба - он начал матч в запасе и вышел на замену на 64-й минуте.

Дебютант РПЛ "Акрон" одержал первую в своей истории домашнюю победу в высшем российском дивизионе. Команда набрала 8 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 

В девятом туре "Акрон" примет "Краснодар" 21 сентября.

 

Фото:   freepik.com

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