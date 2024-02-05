Тольяттинские спортсмены победили на областных соревнованиях по прыжкам со скакалкой

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3 февраля в спортивном зале самарского учебно-спортивного центра "Грация" состоялись первые в истории чемпионат и первенство региона по роуп-скиппингу, или спортивным прыжкам со скакалкой. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов, сообщили в областном Минспорте.

Роуп-скиппинг - новый вид спорта, который в перспективе может стать массовым. Он не требует специальной экипировки, а его элементы - база для подготовки спортсменов разных направлений, пишет Сова.



Это скоростно-силовые дисциплины, когда нужно совершить как можно больше прыжков за отведенное время; фристайл, где под музыку выполняются хореографические упражнения со скакалкой; выносливость - двойные или тройные прыжки до первой ошибки.



Первыми чемпионами Самарской области по прыжкам за 30 секунд стали Милана Науменко и Тимофей Явный, по двойным прыжкам - Кирилл Афиногентов. Все трое представляют тольяттинскую школу спортивной скакалки.



В рамках первенства также были разыграны дисциплины: прыжки за 180 секунд, вольные упражнения и групповые прыжки.



Врио регионального Минспорта Лидия Рогожинская отметила, что Самарская область одной из первых провела официальные соревнования по спортивным прыжкам со скакалкой:



- Развитие роуп-скиппинга важно, потому что это общедоступный вид, который не требует больших финансовых вливаний, им можно заниматься в рекреационных зонах, парках, скверах, в школах и специализированных спортивных учреждениях. Это общефизическая и функциональная подготовка, доступная для людей разного возраста.



Появление новых, доступных видов спорта способствуют росту числа населения, систематически занимающегося физической культурой. Это является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".