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Тольяттинские шахматисты стали серебряными призёрами командного первенства России среди юношей и девушек до 19 лет

25 августа 2021 10:51
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Тольяттинские шахматисты стали серебряными призёрами командного первенства России среди юношей и девушек до 19 лет

В Ярославской области завершилось командное первенство России по классическим шахматам среди юношей и девушек до 19 лет. В заключительном туре воспитанники тольяттинской МБУ СШ № 4 «Шахматы» сломили сопротивление конкурентов из Алтайского края со счётом 2½:1½, поделив в итоге первое место с командой из Санкт-Петербурга. По дополнительным показателям у нашей команды - «серебро»!

На первых двух досках мастера ФИДЕ Валерий Скачков и Алексей Гребнев реализовали свой перевес в классе над соперниками. К сожалению, на четвёртой доске удача отвернулась от Анны Подгорновой. Настоящий спортивный подвиг совершил Артём Макаренко - ему удалось свести вничью партию с соперником, у которого рейтинг был выше на 500+ пунктов.

В итоге в 9 сыгранных турах наша команда одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью, потерпела 1 поражение и набрала 14 очков (2 очка - за победу, 1 - за ничью). Напомним, что в стартовом рейтинг-листе воспитанники тольяттинской школы шахмат занимали скромное 11-е место.

Но не только артелью сильны были на ярославской земле шахматисты из Автограда. Мастер ФИДЕ Валерий Скачков показал третий результат на первой доске - 6 очков в 9 партиях. Позади него остались сразу три международных мастера. Отличный результат!

На второй доске доминировал мастер ФИДЕ Алексей Гребнев, преодолевший всю дистанцию без поражений - 8 очков в 9 турах! Блестящий успех!

Поздравляем серебряных призёров командного первенства России во главе с тренером - Дмитрием Афанасьевым!

 

Теги: первенство России шахматы

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