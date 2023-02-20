Тольяттинские фигуристы выиграли традиционный турнир «Кумпарсита»

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В самарском спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» наградили победителей и призеров 22-х Всероссийских соревнований в танцах на льду.



В состязаниях среди перворазрядников фигуристы 63 региона завоевали две медали. Победителями стали воспитанники заслуженного тренера России Олега Судакова - Алиса Борисова и Никита Шумков. Они опередили подмосковный дуэт на 3,02 балла. Бронзовые медали выиграли Полина Отмахова и Глеб Бакшаев. Обе тольяттинские пары представляют ГАУ ДО СО «СШОР № 1», сообщает Минспорта региона.