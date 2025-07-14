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Тольяттинка Софья Палкина стала сильнейшей метательницей молота

14 июля 2025 11:19
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Тольяттинка Софья Палкина стала сильнейшей метательницей молота

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Вячеслав Федорищев.

В Бресте проходит Международный кубок сильнейших спортсменов по легкой атлетике (0+). Тольяттинка Софья Палкина стала лучшей в соревнованиях женщин - метательниц молота. Ее снаряд улетел на 76 метров 22 см.

- Отличная новость пришла из Беларуси. Софья Палкина из Тольятти выиграла Кубок сильнейших спортсменов в метании молота с результатом 76,22 м - это топ-10 мирового рейтинга. Софья представляет СШОР № 3 города Тольятти. Поздравляю Софью и ее тренера Быкова Владимира Александровича, - написал губернатор.

Ранее спортсменка взяла золото на Кубке Беларуси по легкой атлетике, пишет Сова.

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