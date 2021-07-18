Тольяттинка победила на легкоатлетическом турнире в Финляндии

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Тольяттинская спортсменка София Палкина заняла первое место на международных соревнованиях. Турнир проходил в финском Лапинлахти.

Палкина участвовала в состязаниях по метанию молота. Ее результат - 70 метров и 19 сантиметров - существенно превзошел попытки всех конкуренток. Второй стала эстонка Кэти Оялу (66,15 м), третьей - спортсменка из Финляндии Киира Вяянянен (64,70 м).



Еще одна россиянка, Мария Ласицкене, одержала победу в секторе прыжков в высоту. Она преодолела планку на высоте 1,92 метра.



Впрочем, в отличие от Ласицкене, тольяттинка Палкина не едет на Олимпиаду в Токио. Она выполнила квалификационный норматив, который необходим для участия в ОИ, однако из-за международных санкций от России в Японию можно было заявить только 10 легкоатлетов. София Палкина не попала в этот список, пишет Сова.

Фото: министерство спорта Самарской области