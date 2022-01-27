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Тольяттинец Егор Базин включен в число запасных на Олимпиаду в Пекине

27 января 2022 10:46
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Тольяттинец Егор Базин включен в число запасных на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский комитет России объявил состав национальной команды на Олимпийские игры в Китае. Делегация Российской Федерации включает 461 представителя, из них 212 спортсменов. В составе олимпийской сборной отсутствуют представители Самарской области. Но в списках запасных числится фигурист Егор Базин, выступающий в паре подмосковной спортсменкой  Елизаветой Худайбердиевой, который сможет дебютировать на олимпийском турнире в танцах на льду, только если одна из трех основных пар не сможет принять участие.  Главное достижение пары — третье место на чемпионате России в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге.

Сейчас сборная команда России по фигурному катанию находится  на предолимпийском сборе в Красноярске.25 февраля, из Сибири пришло известие, что были зафиксированы три положительных теста на коронавирус. Среди заболевших – тольяттинец Егор Базин и тренер дуэта Денис Самохин.

«В сложившейся ситуации главное – здоровье. Искренне желаю скорейшего выздоровления спортсмену и тренерам! Предстоящие зимние Иры в Пекине будут, наверное, одни из самых тяжелых в связи с пандемией коронавируса. Хочу пожелать всем российским спортсменам ярких побед и честной борьбы. Берегите себя!», — заявил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

XXIV зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине, а также в соседних городах Яньцине и Чжанцзякоу. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры. Церемония открытия Олимпиады-2022 запланирована на 4 февраля и пройдет на пекинском национальном стадионе, который известен как «Птичье гнездо». Данный спортивный объект вмещает свыше 90 тысяч зрителей и ранее использовался во время летних Олимпийских игр в 2008 году. Время начала церемонии – 15:00 по Москве.

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