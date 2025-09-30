Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте

78

В Болгарии завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, на котором в нейтральном статусе выступили спортсмены сборной России.

В состав российской сборной вошли два спортсмена, представляющие Самарскую область, воспитанники тренера Елены Дорофеевой Дмитрий Нартов и Данила Касимов.

Тольяттинец Дмитрий Нартов, дебютировавший в соревнованиях Кубка мира, стал победителем в индивидуальных прыжках, опередив соперников из Японии и США.

Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках - среди мужчин в паре с Кириллом Козловым из Татарстана и среди смешанных команд в паре с Анжелой Бладцевой из Санкт-Петербурга.

Фото: Федерация прыжков на батуте Самарской области/ минспорта СО