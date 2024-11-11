Тольяттинец Алексей Гребнев выиграл первенство мира по шахматам среди юношей до 18 лет

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В Бразилии состоялось первенство мира по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 14, до 16 и до 18 лет.



Воспитанник тольяттинской школы шахмат, международный гроссмейстер Алексей Гребнев защищал титул, выигранный в прошлом году. В 11 сыгранных партиях он одержал 7 побед и 4 партии свел вничью. С 9 очками Алексей Гребнев стал победителем первенства мира в категории до 18 лет. Второе место занял представитель Казахстана Алдияр Ансат, третье - Ян Климковский из Польши.



В этой категории соревновались 93 спортсмена из 44 стран. Всего участниками первенства мира стали 520 юных шахматистов из 62 стран.



Фото: Артем Пугачев (ФШР)