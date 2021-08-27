Тольятти впервые в истории отечественного мотоциклетного спорта примет этап личного чемпионата мира по спидвею

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28 августа в Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова впервые в истории отечественного мотоциклетного спорта пройдет этап личного чемпионата мира по спидвею «Togliatti FIM Speedway Grand Prix – 2021». В турнире примут участие ведущие спортсмены из Австралии, Великобритании, Дании, Польши, России, Словении, Украины и Швеции.

К проведению одного из этапов личного чемпионата мира по спидвею спортивный клуб «Мега-Лада» планомерно шел на протяжении двух десятилетий. Прежде чем получить право на проведение самого престижного турнира по спидвею, в Тольятти прошло несколько крупных международных соревнований. Их уровень организации показал, что спортивно-технический комплекс им. Анатолия Степанова в полной мере готов принимать гонки с участием самых титулованных спортсменов из разных стран.

В составе сборной России выступят Артем Лагута и Эмиль Сайфутдинов, в разное время выступающие под флагом тольяттинской спидвейной дружины. А также действующие спортсмены СК «Мега-Лада»: Вадим Тарасенко, получивший право стартовать в заездах по уайлд-кард, позволяющей спортсмену принять участие в турнире по особому приглашению. Ренат Гафуров и Евгений Сайдуллин заявлены к участию в качестве резерва трека, передает пресс-служба минспорта СО.