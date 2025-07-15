Стартовала пригласительная кампания участников Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» 2025 года

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Началась пригласительная кампания участников XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» (далее – Форум), который состоится с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре. Информация о правилах подачи заявления и подробные условия участия размещены на сайте Форума .

Основными площадками проведения Форума станут стадион «Солидарность Самара Арена» и Дворец спорта имени Владимира Высоцкого.

Событие объединит представителей государственных и региональных органов власти, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций и иных организаций в области физической культуры и спорта, лидеров спортивного движения, бизнеса и СМИ для обсуждения ключевых вопросов и формирования планов по дальнейшему развитию спортивной отрасли.

«С 5 по 7 ноября Самара примет форум „Россия – спортивная держава“ и станет пространством для диалога, обмена опытом, а также центром выработки решений по всем ключевым направлениям развития спорта. На повестке много актуальных для страны вопросов: дальнейшее развитие детско-юношеского и адаптивного спорта, реабилитация участников СВО, укрепление спортивного суверенитета государства, а также расширение международного сотрудничества. Убежден, что Форум окажет положительное влияние на формирование межгосударственных связей, будет способствовать выработке эффективных решений и новых проектов для достижения национальных целей России», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

В рамках Форума будет работать выставка спортивных достижений и технологий, пройдут зрелищные турниры с участием ведущих спортсменов, массовые спортивные события, забеги, флешмобы, зарядки, турниры и мастер-классы по уличным видам спорта. Для участников Форума будут организованы гала-матчи по баскетболу и хоккею. Культурная программа будет включать театральные постановки, выставки и экскурсионные программы, представляющие культурно-историческое наследие Самары. Предусмотрен комплекс мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и послевоенным достижениям спортсменов-фронтовиков.

«Форум станет площадкой для разработки решений по выполнению поручений Президента Российской Федерации в спортивной сфере и реализации комплексной государственной программы „Спорт России“, диалога по вопросам международного сотрудничества, развития и укрепления доступного спорта в России. В 2024 году мы преодолели отметку в 60%: более 80 миллионов жителей России, которые систематически занимаются спортом, среди них около 22 миллионов детей до 18 лет, но наша цель – вовлечь не менее 70% населения к 2030 году. Уверен, что Форум окажет влияние на все ключевые задачи и позволит достичь поставленных целей», – сказал Министр спорта России, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Ключевым событием РСД-2025 станет пленарная сессия. Вместе с Форумом состоится заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему дальнейшего развития детско-юношеского спорта, где будут подведены итоги работы и поставлены новые задачи по достижению национальных целей развития спорта.

XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации

В.В. Путина при поддержке Правительства России. Ожидается участие более 3000 делегатов. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.