Стартовал прием заявлений на назначение стипендий Губернатора Самарской области по зимним видам спорта

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Стартовал прием заявлений на назначение стипендий Губернатора Самарской области членам сборных команд России по зимним видам и дисциплинам спорта:



альпинизм

керлинг на колясках

спорт глухих

спорт лиц с ПОДА

фигурное катание на коньках



Перечень документов, бланки заявлений и образцы заполнения бланков размещены на сайте министерства спорта Самарской области: minsport.samregion.ru/2019/06/13...



Пакет документов необходимо предоставить в канцелярию министерства спорта Самарской области по адресу: Самара, Чапаевская, 181-183/12 до 18.07.2025 (включительно).



Дополнительная информация по телефону 8(846)214-72-59.