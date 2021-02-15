Стартовал международный конкурс “Неограниченные возможности”

144

Глобальная миссия проекта - сделать мир доступней для людей с инвалидностью через инновации.

Стартовала регистрация на международный конкурс «Неограниченные возможности» (upcontest.org). Соревнования проходят при поддержке Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета». Конкурс направлен на обеспечение условий для творческого, научного и проектного взаимодействия людей с инвалидностью и лиц без инвалидности с целью создания совместных инновационных проектов для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Международный конкурс проходит в онлайн формате на платформе инновационных соревнований braim.org. К участию в проекте приглашаются студенты и молодые специалисты от 18 до 35 лет из всех стран мира, а также люди с инвалидностью без возрастных ограничений. В состав команды обязательно должен входить человек с инвалидностью в качестве члена команды или внешнего консультанта, для которого тематика конкурсного проекта является актуальной. Для всех участников Конкурса будет доступна бесплатная онлайн-школа от российских и зарубежных экспертов по актуальным проблемам людей с инвалидностью и инновационным технологиям. Победители получат консультационную и организационную поддержку для дальнейшей доработки проекта, а также призы от спонсоров.

Состязания пройдут по пяти различным номинациям:

«Реабилитация» - лечение и реабилитация нарушенных функций организма; «Протезирование Плюс» - восполнение утраченных функций организма; «Доступная среда» - устранение барьеров в городской и домашней средах; «Интернет без границ» - устранение барьеров в использовании интернет-ресурсов и создании новых, в том числе мобильных приложений; «Экология жизни» - инновационные разработки минимизирующие последствия загрязнения окружающей среды на здоровье человека.

Организатором конкурса выступила автономная некоммерческая организация «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета», Всероссийского общества инвалидов и Соорганизатор конкурса - The Black Sea Climate and Business Initiative «CLIMBIZ» Экспертами конкурсов выступают представители компаний инновационного сектора, а также общественные организации: Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых, Национальное объединение «Доступная городская среда», Международная ассоциация конкурсов профессиональных навыков для глухих «Deaf skills» .

Этапы и сроки проведения конкурса:

Регистрация участников – с 1 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года; Первый отборочный этап – c 1 февраля по 31 марта 2021 года; Второй отборочный этап – с 1 по 30 апреля 2021 года; Международный финал – с 28 по 31 мая 2021 года.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по адресу upcontest.org.