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Стало известно, за что могут дисквалифицировать российских спортсменов на ОИ

27 апреля 2024 12:11
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Стало известно, за что могут дисквалифицировать российских спортсменов на ОИ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, за что российские спортсмены могут получить дисквалификацию на Олимпийских играх в Париже. Его слова передает France 24.

«Политические акции по-прежнему запрещены во время соревнований и на подиумах. Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации», — сказал Бах.

Весной 2022 года многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Олимпийские игры стартуют в конце июля 2024 года.

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