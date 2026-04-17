В субботу и воскресенье россиян ждет сильная магнитная буря

Крупная корональная дыра на Солнце приближается к Земле, что в течение ближайших суток вызовет магнитные бури уровня G1–G2. Нестабильная геомагнитная обстановка продлится около 2–3 дней, наиболее сильное воздействие ожидается в субботу и воскресенье, сообщают ученые.

«Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток — в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям», — пояснили специалисты «Лаборатории солнечной астрономии XRAS». Корональная дыра существует на Солнце уже несколько месяцев и периодически (каждые 27 дней) оказывается напротив Земли. В феврале и марте ее появление уже вызывало магнитные бури уровня G1–G2. Прогноз на этот раз аналогичный, пишет Ура.ру.

Несмотря на снижение вспышечной активности, 2026 год остается напряженным в геомагнитном плане. За первые 100 дней года магнитные бури фиксировались в течение 24 дней (каждые четвертые сутки). По этому показателю год занимает второе место в текущем столетии, уступая лишь рекордному 2003 году. Повышенная геомагнитная активность, предположительно, сохранится как минимум до конца года, а затем быстро пойдет на спад из-за наступающего солнечного минимума.

Корональные дыры — это области в солнечной короне с пониженной плотностью плазмы, из которых вырываются мощные потоки солнечного ветра. Когда такой поток достигает Земли, он взаимодействует с ее магнитным полем, вызывая геомагнитные бури. Уровень G1–G2 считается слабым или умеренным: такие бури могут вызывать незначительные сбои в энергосистемах и влиять на самочувствие метеозависимых людей.