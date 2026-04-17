В субботу и воскресенье россиян ждет сильная магнитная буря

Я нашел ошибку
Главные новости:
Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
0.86
EUR 89.41
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В субботу и воскресенье россиян ждет сильная магнитная буря

179
В субботу и воскресенье россиян ждет сильная магнитная буря

Крупная корональная дыра на Солнце приближается к Земле, что в течение ближайших суток вызовет магнитные бури уровня G1–G2. Нестабильная геомагнитная обстановка продлится около 2–3 дней, наиболее сильное воздействие ожидается в субботу и воскресенье, сообщают ученые.

«Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток — в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям», — пояснили специалисты «Лаборатории солнечной астрономии XRAS». Корональная дыра существует на Солнце уже несколько месяцев и периодически (каждые 27 дней) оказывается напротив Земли. В феврале и марте ее появление уже вызывало магнитные бури уровня G1–G2. Прогноз на этот раз аналогичный, пишет Ура.ру.

Несмотря на снижение вспышечной активности, 2026 год остается напряженным в геомагнитном плане. За первые 100 дней года магнитные бури фиксировались в течение 24 дней (каждые четвертые сутки). По этому показателю год занимает второе место в текущем столетии, уступая лишь рекордному 2003 году. Повышенная геомагнитная активность, предположительно, сохранится как минимум до конца года, а затем быстро пойдет на спад из-за наступающего солнечного минимума.

Корональные дыры — это области в солнечной короне с пониженной плотностью плазмы, из которых вырываются мощные потоки солнечного ветра. Когда такой поток достигает Земли, он взаимодействует с ее магнитным полем, вызывая геомагнитные бури. Уровень G1–G2 считается слабым или умеренным: такие бури могут вызывать незначительные сбои в энергосистемах и влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
21
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
221
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
967
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
629
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
637
Весь список