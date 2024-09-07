"Стальная воля": в Самаре проходит второй этап всероссийских соревнований по футболу

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В эти дни в Самаре проходит второй этап всероссийских соревнований по футболу для лиц с ОВЗ и людей с инвалидностью "Стальная воля".



В соревнованиях по адаптивному футболу участвуют более 600 спортсменов из 25 регионов. По результатам соревнований определятся участники финала "Стальной воли", который пройдет в ноябре в Сириусе.



На турнире представлены семь дисциплин



– футбол лиц с заболеванием ЦП

– футбол ампутантов

– футбол глухих

– мини-футбол ЛИН

– мини-футбол 5х5 (В1), футбол слепых

– ПОДА-футбол на электроколясках

– трансплант-футбол



Сборные команды Самарской области выступают в футболе ампутантов (мужчины) и в футболе глухих (юноши, мужчины).

Фото: минспорта СО