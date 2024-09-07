"Стальная воля": в Самаре проходит второй этап всероссийских соревнований по футболу

В эти дни в Самаре проходит второй этап всероссийских соревнований по футболу для лиц с ОВЗ и людей с инвалидностью "Стальная воля".
В соревнованиях по адаптивному футболу участвуют более 600 спортсменов из 25 регионов. По результатам соревнований определятся участники финала "Стальной воли", который пройдет в ноябре в Сириусе.
На турнире представлены семь дисциплин
– футбол лиц с заболеванием ЦП
– футбол ампутантов
– футбол глухих
– мини-футбол ЛИН
– мини-футбол 5х5 (В1), футбол слепых
– ПОДА-футбол на электроколясках
– трансплант-футбол
Сборные команды Самарской области выступают в футболе ампутантов (мужчины) и в футболе глухих (юноши, мужчины).
Фото: минспорта СО