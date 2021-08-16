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В Москве на гребном канале в Крылатском проходит чемпионат России по гребному спорту.
Сразу два губернских спортсмена выиграли чемпионат России по академической гребле
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Сразу два губернских спортсмена выиграли чемпионат России по академической гребле

16 августа 2021 15:43
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В Москве на гребном канале в Крылатском проходит чемпионат России по гребному спорту.

В Москве на гребном канале в Крылатском проходит чемпионат России по гребному спорту.

Сразу два губернских спортсмена, подопечные Дмитрия Стрельцова, в дисциплине «Академическая гребля» завоевали золотые награды.

Александр Вязовкин в гонке лодок-одиночек среди мужчин успешно прошел квалификацию и полуфинал. В финальном заезде наш олимпиец, ставший пятым на Играх-2020 в Токио, финишировал первым с результатом - 7 минут 48,483 секунды. Его отрыв от ближайшего преследователя – калужанина Александра Туфанюка составил  шесть десятых секунды.

Вторую золотую медаль выиграл Максим Телицын, который впервые вышел на старт с новым напарником – петербуржцем Михаилом Уфимцевым. В финале парных двоек легкого веса тандем Телицын/Уфимцев выхватил победу у дуэта Александр Кияшко/ (Московская/Липецкая обл.)/Александр Богдашин (Краснодарский край).

 

Фото:   минспорт СО

 

Теги: академическая гребля чемпионат России

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