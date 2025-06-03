Спортсмены Самарской области выступили на чемпионате России по паралимпийскому плаванию

В Калуге прошел чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «плавание» с участием 320 пловцов из 46 регионов.
Кирилл Пульвер (класс S5) выполнил критерии отбора на чемпионат мира по паралимпийскому плаванию:
50, 100, 200 м вольным стилем, 50 м баттерфляем
50 м на спине
Иван Цыпленков (S1)
50 м и 100 м на спине, 150 м комплексным плаванием
50 м брассом
Елизавета Тимонина (S8)
400 м вольным стилем
50 м, 100 м вольным стилем, 100 м на спине
Яна Назарова (S1)
100 м на спине
Марина Запевалова (SB9)
100 м брассом
Валерия Васильева (S7)
400 м вольным стилем
Самарская область в общем зачете заняла 9 место.
Очки добавили Егор Щевелев (S7), Сергей Сухарев (S8), Ярослав Калашников (S8), Иван Мазавин (S9), Максим Архипов (SB9), Никита Дундуков (S8).
Тренеры сборной - Галина Сухарева, Вячеслав Ленский, Сергей Иванов, Анжелика Матвеева.
Фото: минспорта СО