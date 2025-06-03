Спортсмены Самарской области выступили на чемпионате России по паралимпийскому плаванию

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В Калуге прошел чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «плавание» с участием 320 пловцов из 46 регионов.



Кирилл Пульвер (класс S5) выполнил критерии отбора на чемпионат мира по паралимпийскому плаванию:

50, 100, 200 м вольным стилем, 50 м баттерфляем

50 м на спине



Иван Цыпленков (S1)

50 м и 100 м на спине, 150 м комплексным плаванием

50 м брассом



Елизавета Тимонина (S8)

400 м вольным стилем

50 м, 100 м вольным стилем, 100 м на спине



Яна Назарова (S1)

100 м на спине



Марина Запевалова (SB9)

100 м брассом



Валерия Васильева (S7)

400 м вольным стилем



Самарская область в общем зачете заняла 9 место.



Очки добавили Егор Щевелев (S7), Сергей Сухарев (S8), Ярослав Калашников (S8), Иван Мазавин (S9), Максим Архипов (SB9), Никита Дундуков (S8).



Тренеры сборной - Галина Сухарева, Вячеслав Ленский, Сергей Иванов, Анжелика Матвеева.

Фото: минспорта СО