Спортсмены Самарской области приняли участие в международных соревнованиях по тхэквондо Bulgaria Open  в Софии

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Спортсмены Самарской области приняли участие в международных соревнованиях по тхэквондо Bulgaria Open 2024, которые проходили в Софии.



Среди мужчин Рафаиль Аюкаев стал победителем в категории свыше 87 кг. На пути к финалу он обыграл спортсменов из Испании и Великобритании, и в решающем поединке был сильнее соотечественника, чемпиона Олимпийских игр в Токио Владислава Ларина.



Ирина Рогозина выиграла три поединка среди женщин до 49 кг и вышла в финал, где встретилась с серебряным призером Олимпиады в Токио Адрианой Сересо. В результате победу одержала испанка. У Ирины Рогозиной второе место.

Фото: минспорта СО