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Среди мужчин Рафаиль Аюкаев стал победителем в категории свыше 87 кг. У Ирины Рогозиной второе место.
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Спортсмены Самарской области приняли участие в международных соревнованиях по тхэквондо Bulgaria Open  в Софии

6 марта 2024 22:37
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Среди мужчин Рафаиль Аюкаев стал победителем в категории свыше 87 кг. У Ирины Рогозиной второе место.

Спортсмены Самарской области приняли участие в международных соревнованиях по тхэквондо Bulgaria Open 2024, которые проходили в Софии.

Среди мужчин Рафаиль Аюкаев стал победителем в категории свыше 87 кг. На пути к финалу он обыграл спортсменов из Испании и Великобритании, и в решающем поединке был сильнее соотечественника, чемпиона Олимпийских игр в Токио Владислава Ларина.

Ирина Рогозина выиграла три поединка среди женщин до 49 кг и вышла в финал, где встретилась с серебряным призером Олимпиады в Токио Адрианой Сересо. В результате победу одержала испанка. У Ирины Рогозиной второе место.

 

Фото:   минспорта СО

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