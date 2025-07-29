Спортсмены региона уже завоевали 13 медалей юниорской Спартакиады

Соревнования продолжаются!
Баскетбол
Сборная Самарской области: Ярослав Говорухин, Даниил Горьков, Павел Грицук, Андрей Добрынин, Николай Ермолаев, Константин Калинин, Фарид Керимов, Степан Колесников, Леонид Русанов, Артем Селиверстов, Артем Хутинаев, Никита Шаркевич - бронза.
Тренеры - Дмитрий Добрынин, Юрий Добрынин
Бокс
Елизавета Абрамова, 75 кг - золото
Богдан Самарский, 92 кг- бронза
Тренер - Олег Самарский
Каратэ
Артем Деменко, 84+ кг - бронза
Тренер - Алексей Мишанин
Прыжки на батуте
Кирилл Пантелеев, Дмитрий Нартов - синхронные прыжки - золото
Матвей Белов - акробатическая дорожка - серебро
Вероника Зотова - акробатическая дорожка - бронза
Дмитрий Нартов - индивидуальные прыжки - бронза
Тренеры - Елена Дорофеева, Валентина Рыжих, Александр Бредгауэр
Самбо
Алиса Сулейманова, 47 кг - серебро
Руан Камзин, 98 кг - бронза
Тренер - Рустам Сулейманов
Дзюдо
Рамил Гуломалиев, 90 кг - бронза
Динара Хуштова, 57 кг - бронза
Кира Орешникова, 70 кг - бронза
Тренеры - Эдик Антонян, Сергей Герасимов
Фото: минспорта СО