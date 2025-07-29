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Спортсмены региона уже завоевали 13 медалей юниорской Спартакиады

29 июля 2025 14:43
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В течение лета разыгрываются финальные соревнования VI Спартакиады молодежи России.

Соревнования продолжаются!

Баскетбол

Сборная Самарской области: Ярослав Говорухин, Даниил Горьков, Павел Грицук, Андрей Добрынин, Николай Ермолаев, Константин Калинин, Фарид Керимов, Степан Колесников, Леонид Русанов, Артем Селиверстов, Артем Хутинаев, Никита Шаркевич - бронза.

Тренеры - Дмитрий Добрынин, Юрий Добрынин

Бокс

Елизавета Абрамова, 75 кг - золото
Богдан Самарский, 92 кг- бронза

Тренер - Олег Самарский

Каратэ

Артем Деменко, 84+ кг - бронза

Тренер - Алексей Мишанин

Прыжки на батуте

Кирилл Пантелеев, Дмитрий Нартов - синхронные прыжки - золото
Матвей Белов - акробатическая дорожка - серебро
Вероника Зотова - акробатическая дорожка - бронза
Дмитрий Нартов - индивидуальные прыжки - бронза

Тренеры - Елена Дорофеева, Валентина Рыжих, Александр Бредгауэр

Самбо

Алиса Сулейманова, 47 кг - серебро
Руан Камзин, 98 кг - бронза

Тренер - Рустам Сулейманов

Дзюдо

Рамил Гуломалиев, 90 кг - бронза
Динара Хуштова, 57 кг - бронза
Кира Орешникова, 70 кг - бронза

Тренеры - Эдик Антонян, Сергей Герасимов

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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