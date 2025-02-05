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Спортсменки из Самарской области выиграли медали первенства России по самбо

В Новосибирске завершилось первенство России по самбо среди спортсменов 16-18 лет. Две представительницы сборной Самарской области стали призерами соревнований. Алиса Сулейманова, воспитанница тренеров Анны Сараевой и Рустама Сулейманова, стала серебряным призером в весовой категории 47 кг. Екатерина Фадеева, тренирующаяся у Анны Сараевой и Александры Ехлаевой, завоевала серебро в категории 72 кг. Обе самарские спортсменки отобрались на первенство Европы по самбо, которое пройдет в апреле на Кипре.

Фото: Самбо. Боевое Самбо. Самара