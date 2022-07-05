Спортсмен из Самарской области выиграл Кубок России по гребле

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В Казани завершился Кубок России по гребному спорту. В соревнованиях принимали участие свыше 350 спортсменов из всех регионов Российской Федерации. Также в рамках Кубка России прошел отбор сборных команд для участия в I-й Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта, которая запланирована на август текущего года в 11 субъектах страны. Планируется, что Спартакиада будет приближена к программе Олимпийских игр 2024 года.

Представитель Самарской области, участник летних Олимпийских игр в Токио Александр Вязовкин (ГАУ СО «СШОР №6) завоевал золотую медаль в одиночке у мужчин на дистанции 2000 метров с результатом — 7 минут 33.98 секунды. На втором месте Андрей Потапкин из Москвы (7:38.44). На третьем — Косов Артем (Республика Татарстан, 7:44.36).

У женщин в парной двойке (легкий вес) на дистанции 2000 метров самарчанки Азизова Елена и Завитневич Алина (ГАУ СО «СШОР №6») финишировали вторыми с результатом — 8:43.50, уступив дуэту из Татарстана (8:38.06). Бронза — у команды Москвы (8:45.21).