Я нашел ошибку
Главные новости:
"Крылья Советов" дважды обыграли "Ахмат"
"Крылья Советов" дважды обыграли "Ахмат"
Спортсмен из Самарской области выиграл Кубок России по гребле
Спортсмен из Самарской области выиграл Кубок России по гребле
Дмитрий Азаров: Общественная палата Самарской области способствует развитию диалога между властью и гражданским обществом
Дмитрий Азаров: Общественная палата Самарской области способствует развитию диалога между властью и гражданским обществом
Ростуризм предложил создать туристическую полицию в курортных зонах
Ростуризм предложил создать туристическую полицию в курортных зонах
В Самаре загорелся бизнес-центр на Московском шоссе
В Самаре загорелся бизнес-центр на Московском шоссе
В Тольятти организовали масштабное мероприятие ко Дню ветеранов боевых действий
В Тольятти организовали масштабное мероприятие ко Дню ветеранов боевых действий
Доходы бюджета Самары увеличились на 8 миллиардов 887 млн рублей
Доходы бюджета Самары увеличились на 8 миллиардов 887 млн рублей
Робот-диагност обследовал участок тепловых сетей в Самаре
Робот-диагност обследовал участок тепловых сетей в Самаре
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.51
3.42
EUR 60.16
2.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарскую область на Универсиаде в Ульяновске представят 18 студентов из трех вузов
В Сaмаре инспекторы ГИМС провели профилактический рейд по безопасному поведению на воде
Грушинский фестиваль: сегодня Никита Высоцкий презентует  ледовое шоу, которое запланировано в СКК «Дворец спорта»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Спортсмен из Самарской области выиграл Кубок России по гребле

5 июля 2022 21:52
183
Спортсмен из Самарской области выиграл Кубок России по гребле

В Казани завершился Кубок России по гребному спорту. В соревнованиях принимали участие свыше 350 спортсменов из всех регионов Российской Федерации. Также в рамках Кубка России прошел отбор сборных команд для участия в I-й Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта, которая запланирована на август текущего года в 11 субъектах страны. Планируется, что Спартакиада будет приближена к программе Олимпийских игр 2024 года.

Представитель Самарской области, участник летних Олимпийских игр в Токио Александр Вязовкин (ГАУ СО «СШОР №6) завоевал золотую медаль в одиночке у мужчин на дистанции 2000 метров с результатом — 7 минут 33.98 секунды. На втором месте Андрей Потапкин из Москвы (7:38.44). На третьем — Косов Артем (Республика Татарстан, 7:44.36).

У женщин в парной двойке (легкий вес) на дистанции 2000 метров самарчанки Азизова Елена и Завитневич Алина (ГАУ СО «СШОР №6») финишировали вторыми с результатом — 8:43.50, уступив дуэту из Татарстана (8:38.06). Бронза — у команды Москвы (8:45.21).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров: Общественная палата Самарской области способствует развитию диалога между властью и гражданским обществом
5 июля 2022  20:50
Дмитрий Азаров: Общественная палата Самарской области способствует развитию диалога между властью и гражданским обществом
372
По решению Дмитрия Азарова поступившим в вузы и ссузы Самарской области выплатят по 10 тысяч рублей
5 июля 2022  14:42
По решению Дмитрия Азарова поступившим в вузы и ссузы Самарской области выплатят по 10 тысяч рублей
317
Дмитрий Азаров поручил проработать расширение поставок продуктов питания в соцучреждения региона через спецсклад
5 июля 2022  12:06
Дмитрий Азаров поручил проработать расширение поставок продуктов питания в соцучреждения региона через спецсклад
363
Ключевая цель форума — повышение управленческой культуры и эффективности подходов в управлении государственной политикой в России.
4 июля 2022  18:46
Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому форуму управленцев
538
По итогам исследования в этом году 63-й регион вновь стал одним из субъектов-лидеров.
4 июля 2022  17:39
Оценка совместной работы: Самарская область получила правительственный грант за эффективную реализацию нацпроектов
1440
Весь список