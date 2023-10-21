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СпортКоманда63 представила свои достижения на международной выставке

21 октября 2023 14:04
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СпортКоманда63 представила свои достижения на международной выставке

Второй день на Международном форуме «Россия - спортивная держава» в Перми был самым насыщенным на деловую программу и на работу выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы».

Стенд Самарской области посетили руководители Минспорта России, субъектов страны, олимпийские чемпионы, представители спортивных федераций и другие.

Олимпийский чемпион по гребле на каноэ Максим Опалев рассказал, что в ноябре месяце планирует провести в Тольятти мастер-класс, пообщаться и поделиться опытом со спортсменами 63 региона.

А двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов намерен в составе делегации Самарской области принять участие в Международной выставке-форум «Россия», которая откроется на ВДНХ в начале ноября. На ней будут представлены достижения регионов. В том числе и успехи спортсменов губернии, сообщает Минспорта региона.

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