Спортивная держава: от Уфы до Самары

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Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт 17-19 октября в Уфе, а на следующий год площадкой мероприятия станет Самара.

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Форум создан для выработки в спортивной отрасли комплексных мер стратегического развития.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в этом году Россия провела ряд мощных международных соревнований, таких как «Игры Будущего», «Дети Азии» и «Игры БРИКС». По его словам, наша страна является одним из лидеров в плане организации и проведения масштабных спортивных мероприятий.

«Международный форум «Россия – спортивная держава» обретает особое значение в текущих геополитических условиях, становясь площадкой для выработки совместных решений. Мы обсудим с международным экспертным сообществом вопросы создания спортивных объединений и новых форматов соревнований, – подчеркнул вице-премьер. – Также Правительством сегодня совместно со спортивной общественностью разрабатывается комплексная государственная программа развития отечественного спорта, вопросы ее реализации мы также подробно обсудим на площадке Форума. Цели определены Президентом Владимиром Путиным: вовлечение большего числа граждан в регулярные занятия спортом и повышение соревновательной активности наших спортсменов».

На заседании участники мероприятия обсудили вопросы обеспечения безопасности, медицинского и информационного сопровождения.

Как рассказал помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, на форуме участникам предстоит выработать конкретные механизмы и подходы к достижению национальных целей, поставленных главой государства до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Он подчеркнул, что в этой большой общей работе могут и должны участвовать негосударственные организации. Именно об этом пойдет речь на очередном заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое запланировано на 17 октября в Уфе одновременно с форумом. Алексей Дюмин подчеркнул, что в развитии спорта необходим комплексный подход, и это станет главной темой пленарного заседания форума.

Деловая часть события предусматривает круглые столы, пленарные сессии, конференции, семинары и дискуссионные площадки. Культурная программа форума включает 15 событий, в том числе театральные постановки, экспозиции, выставки.

Напомним, что для Самарской области результатом XI международного форума в 2023 году стали успешные переговоры со спортивными функционерами, представителями олимпийского и паралимпийского комитетов России и других стран. В частности, договорились, что олимпийский чемпион по гребле на каноэ Максим Опалев проведет мастер-класс для юных спортсменов региона.

Кроме того, подписали соглашения с Ассоциацией развития корпоративного спорта и с Национальным фитнес-сообществом. Это поможет активно вовлекать самарцев в систематические занятия спортом. Соглашение с Ассоциацией придало новый импульс развитию корпоративного спорта в регионе.