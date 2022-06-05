Спартакиада МЧС России по легкой атлетике среди команд федеральных округов прошла в Иваново

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В городе Иваново состоялась спартакиада МЧС России среди команд федеральных округов Российской Федерации по легкой атлетике в 2022 году. В соревнованиях принял участие 51 спортсмен из 8 федеральных округов Российской Федерации.

Участники состязались в двух видах беговой программы: женщины преодолевали дистанцию в один километр (в двух возрастных категориях), мужчины (в трех возрастных группах) бежали три километра.

С результатом 2 мин. 56 сек. II место на пьедестале почета заняла сотрудница 69 пожарно-спасательной части 31 отряда ФПС (г. Тольятти) Юлия Кадасюк. Отставание от лидера забега составило всего 1 секунду.

В итоговом командном зачете сборная Приволжского федерального округа заняла 2 место. Команда Уральского федерального округа заняла первое место. Тройку лидеров замкнула команда Сибирского федерального округа.

Фото с сайта Главного управления МЧС России по Ивановской области