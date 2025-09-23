Спартакиада кадетских корпусов «Кадет Приволжья - 2025» вышла на международный уровень

161

22 сентября 2025 года в Чебоксарах на базе Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова состоялось торжественное открытие Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья – 2025». Мероприятие проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В этом году в соревнованиях принимают участие 105 воспитанников кадетских корпусов Приволжского федерального округа (Башкирского, Татарстанского, Удмуртского, Чувашского и Нижегородского). Впервые за всю историю их проведения к ним присоединилась команда «Минского суворовского военного училища» из Республики Беларусь.

Спартакиаду от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова торжественно открыл заместитель полпреда Александр Тихонов: «Современные условия требуют особой подготовки будущих защитников Родины. Именно поэтому поддержка и развитие кадетских образовательных учреждений является одной из приоритетных задач в Приволжском федеральном округе. Высокий уровень инфраструктуры, современное оснащение учебных классов, спортивный инвентарь и высококвалифицированный преподавательский состав обеспечивают кадетам подготовку и необходимые знания для успешного будущего. Наша главная цель – вырастить умных, сильных, мужественных и высокодуховных граждан, которым завтра будет доверено будущее нашей великой Родины».

В течение трёх дней ребятам в составе команд предстоит соревноваться в спортивных, интеллектуальных и военно-прикладных дисциплинах. Программа также включает состязания по программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами.

Среди почётных гостей церемонии – глава Чувашской Республики Олег Николаев, Герой России, заслуженный военный лётчик РФ Николай Гаврилов, начальник Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооружённых сил РФ Роберт Баранов.

После торжественного открытия участники Спартакиады и почётные гости возложили цветы к Вечному огню у Монумента Воинской славы в Чебоксарах.

В этот же день Александр Тихонов провел совещание с руководителями региональных органов управления образованием и кадетских корпусов ПФО по подведению итогов деятельности за 2024-2025 учебный год и определению задач на текущий период. Основное внимание было уделено подготовке выпускников к Единому государственному экзамену, укреплению физической подготовки кадетов и повышению уровня базовых военных знаний. Участники совещания также отметили необходимость совершенствования профориентационной работы.

Двери кадетских корпусов ПФО открыты и для ребят из Самарской области, желающих в будущем обучаться в высших военных училищах и высших учебных заведениях других силовых ведомств.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО