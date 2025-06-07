Сотрудница МЧС СО заняла 2 место на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

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Во Всероссийском этапе Спартакиады МЧС России, прошедшем в городе Воронеже, участвовали 47 спортсменов сборных команд из 8 федеральных округов.

Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники состязались в двух видах беговой программы: женщины преодолевали дистанцию в один километр (в двух возрастных категориях), мужчины (в трех возрастных группах) бежали три километра.

В личном первенстве в возрастной группе женщин 36 лет и старше второе место завоевала Юлия Кадасюк - сотрудница 31 отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

В итоговом командном зачете победителем соревнований стала сборная Приволжского федерального округа. Команда Уральского федерального округа заняла второе место. Тройку лидеров замкнула команда Дальневосточного федерального округа.

Фото: ГУ МЧС СО